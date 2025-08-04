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عطل كهربائي.. إلغاء 17 رحلة قطار بين 4 عواصم أوروبية

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أ ف ب - باريس 0 تبليغ

  • عطل كهربائي.. إلغاء 17 رحلة قطار بين 4 عواصم أوروبية 1/2
  • عطل كهربائي.. إلغاء 17 رحلة قطار بين 4 عواصم أوروبية 2/2

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 09:30 مساءً كتب شريف احمد - أُلغيت 17 رحلة يوروستار على الأقل الاثنين، ولا تزال حركة القطارات متعثرة نتيجة عطل كهربائي، تسبب في تأخيرات تصل إلى ساعتين، حسبما أفاد مصدر.
وأوضحت شبكة السكك الحديد الفرنسية (SNCF Reseau)، أن فرقا موجودة في الموقع "لإتمام المعاينة ومباشرة أعمال الإصلاح"، مشيرة إلى وجود "مشكلة في السلك الذي ينقل التيار الكهربائي للقطار".

شبكة السكك الحديد الفرنسية

ووقع الحادث بين موسي ولونغوي في شمال فرنسا، وألغيت 17 رحلة يوروستار على الأقل بين باريس وكل من لندن وبروكسل وأمستردام.
كما اضطر قطاران انطلقا صباح الاثنين من باريس إلى بروكسل، وفي الاتجاه المعاكس إلى العودة لمحطاتهما الأصلية.
ووضعت فرق السكك الحديد مسارات بديلة عبر الخطوط التقليدية.
ولم تتمكن شبكة السكك الحديد الفرنسية من تحديد عدد القطارات المتأخرة أو الملغاة حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

استئناف حركة القطارات

ومن المقرر استئناف حركة القطارات جزئيا على خطّ القطار العالي السرعة اعتبارا من الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، على مسار واحد في كلا الاتجاهين، بحسب شبكة السكك الحديد الفرنسية التي أوضحت أن "الاضطرابات ستستمر حتى آخر قطار" الاثنين.
وسيُجرى تنفيذ أعمال إضافية خلال الليل "لاستئناف حركة القطارات على المسارين الاثنين مع انطلاق أولى الرحلات صباح الثلاثاء"، وفقا لإدارة الشبكة.
وذكرت شبكة السكك الحديد الفرنسية أن فرقا موجودة في المحطات "لمرافقة المسافرين وتزويدهم المعلومات".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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