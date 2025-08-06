كوريا الجنوبية تغلق مفاعل "كوري 4" النووي.. لهذا السبب

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:47 مساءً كتب شريف احمد - أغلقت كوريا الجنوبية تشغيل مفاعل "كوري-4" النووي اليوم، بعد أن وصل إلى نهاية عمره الافتراضي، حسبما أفادت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية المشغلة للمفاعل.

وأوضحت الشركة، طبقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه سيتم إغلاق المفاعل رقم 4 في محطة "كوري" للطاقة النووية، الواقعة في "بوسان"، على بعد نحو 325 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة سيئول، في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وبدأ المفاعل، الذي تبلغ طاقته 950 ألف كيلوواط، تشغيله التجاري في نوفمبر 1985، وعلى الرغم من أنه لا يزال يعمل دون أي مشاكل بفضل تحديثات المرافق، إلا أنه سيتم إيقافه وفقًا لعمره الافتراضي المحدد بـ40 عامًا. المفاعلات النووية وتدرس الحكومة الكورية حاليًا السماح للمفاعلات التي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي بالاستمرار في العمل لمدة 10 سنوات إضافية، وفقًا لما يسمح به القانون، ويخضع مفاعل "كوري 4" لنفس عملية الموافقة التي خضع لها مفاعل "كوري 3"، الذي تم إيقافه أيضًا في سبتمبر الماضي.

وبدأ تشغيل مفاعل "كوري 1" في عام 1978 بعمر افتراضي مصمم يبلغ 30 عامًا، واستمر في العمل لمدة تقارب 40 عامًا بعد تمديد عمره الافتراضي.