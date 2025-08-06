رواندا تستقبل 250 مهاجرا مرحلا من الولايات المتحدة

وأفاد مسؤول رواندي – فضل عدم ذكر اسمه – بأن الطرفين وقعا على الاتفاق في كيجالي خلال شهر يونيو، مشيرا في الوقت ذاته إلى تلقي رواندا بالفعل قائمة أولية تضم عشرة أشخاص للنظر في أوضاعهم.
وأوضحت يولاند ماكولو، المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، أن الاتفاق مع الولايات المتحدة ينص على استقبال 250 مهاجرا، مبينة أن دوافع رواندا تشمل خبرة البلاد مع معاناة النزوح، وقيمها المجتمعية التي تشجع على إعادة الإدماج والتأهيل.
دعم المهاجرين
وأكدت ماكولو أنه يحق لرواندا – وفق الاتفاق – مراجعة كل حالة يقترح إعادة توطينها، كما سيحصل المقبولون على فرص تدريب مهني، ورعاية صحية، ومساندة في الإقامة لبداية جديدة تتيح لهم الإسهام في اقتصاد رواندا المتنامي.
ولم تقدم حتى الآن أي جهة رسمية أمريكية تعليقا على الاتفاق، بينما أحالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الاستفسارات إلى وزارة الخارجية.
وتواصل إدارة الرئيس ترمب جهودها لترحيل ملايين المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية، مع التوسع في إعادة المرحلين إلى دول ثالثة، منها إرسال مدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني (سوازيلاند سابقا).
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