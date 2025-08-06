"المتهم يعتزم الدفع ببراءته"... محاكمة قاتل الشاب السعودي محمد القاسم تبدأ 2026

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: مثل الشاب البريطاني تشاز كوريغان (21 عامًا) اليوم أمام محكمة "كامبريدج كراون" لمواجهة تهمتي قتل الطالب السعودي محمد القاسم وحيازة سكين في مكان عام.

وبدا كوريغان مرتديًا سترة رمادية وسروالًا رياضيًا، مكتفيًا بتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده أمام هيئة المحكمة.

محامي الدفاع، شاهنواز خان، أشار إلى أن موكله يعتزم الدفع ببراءته. وقد حُددت جلسة الاستماع لإقرار الدفع في الثامن من أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن تبدأ المحاكمة الكاملة في التاسع من شباط (فبراير) 2026.

وكانت محكمة بيتربرة الابتدائية قد قررت في وقت سابق حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، على أن يُمثُل مجددًا أمام محكمة التاج في كامبريدج اليوم، وفق ما نقلته صحيفة ذا ميرور البريطانية.

وقد تعرض الطالب السعودي محمد القاسم (20 عامًا) للطعن ما أدى إلى مقتله في مدينة كامبريدج البريطانية حيث كان يقضي فترة تدريبية لمدة عشرة أسابيع في معهد EF الدولي للغات.