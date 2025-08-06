لوكمان يواصل ضغطه على أتالانتا كي ينضم إلى إنتر من خلال التواري عن الأنظار

الرياص - اسماء السيد - روما : يواصل الهداف النيجيري أديمولا لوكمان ضغطه على فريقه أتالانتا من أجل السماح له بالانتقال إلى منافسه المحلي إنتر، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك من خلال التواري عن الإنظار وفق ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الثلاثاء أن لوكمان غادر برغامو في وقت يستعد إنتر للتقدم بعرض جديد مقداره 46 مليون يورو (نحو 53 مليون دولار) مع لاعب من فرق الشباب كي يقنع أتالانتا بالتخلي عن ابن الـ28 عاما.

وتفاقم الوضع بين النادي والهداف النيجيري بعدما غاب عن تمارين اليومين الماضيين في إطار ضغطه من أجل اتمام الصفقة بعدما رفض أتالانتا العرض الأولي الذي تقدم به إنتر وقدره 45 مليون يورو، ومن ضمنه المكافآت.

وأكد لوكمان نهاية الأسبوع الماضي أنه "تقدمت بطل انتقال رسمي"، متذمرا من موقف أتالانتا في "إعاقة الفرصة لأسباب لا أفهمها"، مضيفا في منشور على أكس أنه "على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في أتالانتا، بذلتُ قصارى جهدي. ليس كلاعب كرة قدم فحسب، بل كإنسان. لطالما ارتديت قميص النادي بفخر، وسعيت لتمثيل هذا النادي ومدينة برغامو بكل قلب وشغف وتفان".

وتابع "جئت إلى هنا على أمل مساعدة هذا النادي المميز على النمو، ومعا، صنعنا ذكريات ستبقى معي للأبد. كان الفوز بالدوري الأوروبي والوقوف جنب إلى جنب مع زملائي في الفريق في تلك الليلة في دبلن للاحتفال مع جماهيرنا من أكثر لحظات مسيرتي فخرا حتى الآن"، في إشارة إلى الفوز بمسابقة "يوروبا ليغ" عام 2024 على حساب باير ليفركوزن الألماني حين سجل ثلاثية الفوز 3 0.

وتابع "ما زلت أشعر بالقشعريرة عند التفكير فيها (تلك الأمسية). أصبح أتالانتا، وخاصة جماهيره، جزءا مني. شعرت في هذا المكان وكأني في بيتي منذ لحظة وصولي، ولطالما حاولت ردّ هذا الحب، حتى في اللحظات التي لم تكن فيها الأمور سهلة خلف الكواليس. هذا ما يجعل كتابة ذلك (المنشور) صعبا جدا. لقد استمتعت بكل لحظة، لكني أشعر الآن، بعد ثلاثة أعوام رائعة في برغامو، أن الوقت قد حان للمضي قدما وخوض مغامرة جديدة".

وأفادت "كورييري ديلو سبورت" بأن لوكمان اتخذ قرار مغادرة برغامو من أجل اجبار أتالانتا على التعامل مع وكيل أعماله من دون التحدث معه شخصيا.