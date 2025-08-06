دورة مونتريال: أوساكا تضرب موعدا مع تاوسون في نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : بلغت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى سابقا الدور نصف النهائي لدورة مونتريال لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بعد تغلبها الثلاثاء على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا العاشرة في الدورة 6 2 و6 2.

واحتاجت أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب كبرى والباحثة عن لقب أول لها في بطولات رابطة المحترفات منذ بطولة أستراليا المفتوحة في 2021، إلى 68 دقيقة فقط لإقصاء النجمة الأوكرانية وحجز مقعد في نصف النهائي الأربعاء في مواجهة الدنماركية كلارا تاوسون المصنفة 19 عالميا والفائزة على الأميركية ماديسون كيز الثامنة وبطلة أستراليا المفتوحة 6 1 و6 4.

وقالت اليابانية "أستمتع كثيرا باللعب، وسعيدة لوجودي هنا. أعتقد أنني سأكون مصنفة في بطولة أميركا المفتوحة لأنني فزت في مباراتي. كان ذلك هدفا مهما بالنسبة إلي. أنا متحمسة جدا".

وتسعى المصنفة أولى سابقا لتحقيق لقبها الثامن في بطولات رابطة المحترفات والأول لها منذ عودتها من إجازة الأمومة العام الماضي، علما أن آخر لقب لها على صعيد الرابطة خارج إطار بطولات الغراند سلام كان في الصين في 2019.

وكسرت أوساكا إرسال منافستها في الشوط الرابع من المجموعة الأولى 3 1، قبل أن تتبادل اللاعبتان كسر الإرسال في الأشواط الثلاثة الأخيرة من المجموعة التي حسمتها 6 2 في 38 دقيقة.

ولم تجد صعوبة في المجموعة الثانية، مستفيدة من كسر أول لإرسال سفيتولينا في الشوط السادس 4 2، ثم كسر ثان في الشوط الثامن 6 2.

بدورها، سيطرت تاوسون على المجموعة الأولى وكسرت إرسال كيز في الشوطين الرابع 3 1 والسادس 5 1 في طريقها لحسمها 6 1.

وارتكبت الأميركية خطا مزدوجا في الشوط الأول من المجموعة الثانية مانحة الدنماركية أفضلية الكسر 0 1، ثم حافظت اللاعبتان على شوط الإرسال قبل حسم تاوسون المجموعة والمباراة 6 4 بعد 70 دقيقة.

وباتت الشابة البالغة 22 عاما على بُعد فوز واحد من ثاني نهائي لها في دورات الألف نقطة، بعدما خسرت الأول لها في دبي في شباط/فبراير الماضي أمام الروسية ميرا أندرييفا.

وأهدت تاوسون انتصارها لجدها الذي توفي الأحد خلال مباراتها أمام البولندية إيغا شفيونتيك الثانية، وقالت وهي تبكي "توفي جدي للأسف قبل يومين، لذا كنت أريد حقا الفوز من أجله اليوم".

وأضافت "أُبلغت بالخبر في اليوم التالي لفوزي على إيغا، لذا أردت حقا تقديم أفضل ما لديّ من أجله. آمل أنه يشاهدني".

وتبحث الدنماركية عن رابع لقب لها في بطولات رابطة المحترفات، وذلك بعد تتويجها في دورتي ليون ولوكسمبورغ في 2021 وفي دورة أوكلاند هذا العام على حساب أوساكا بالذات والتي انسحبت من النهائي بعد حسم المجموعة الأولى في المواجهة الوحيدة بين اللاعبتين على صعيد "دبليو تي ايه".