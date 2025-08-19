الكرملين: بوتين أطلع ولي العهد على نتائج مباحثاته مع أمريكا



أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفياً بولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، وفقاً لما ذكره الكرملين، الذي أكد أيضاً أن بوتين أطلع ولي العهد على نتائج اتصالاته الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

