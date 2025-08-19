اخبار العالم

الكرملين: بوتين أطلع ولي العهد على نتائج مباحثاته مع أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

الكرملين: بوتين أطلع ولي العهد على نتائج مباحثاته مع أمريكا

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفياً بولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير ، وفقاً لما ذكره الكرملين، الذي أكد أيضاً أن بوتين أطلع ولي العهد على نتائج اتصالاته الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين أطلع ولي العهد على نتائج مباحثاته مع أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا