السيول تجتاح مدينة كراتشي بباكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون إن باكستان أعلنت عطلة عامة في مدينة كراتشي اليوم الأربعاء مع استعداد المركز المالي لمزيد من الأمطار الموسمية التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وعن سيول واسعة النطاق.

وخلفت الأمطار الموسمية دماراً كبيراً في باكستان في الأيام القليلة الماضية، وبلغ عدد القتلى جراء السيول المفاجئة التي اجتاحت المنطقة الجبلية شمال غرب البلاد يوم الجمعة 377 شخصاً.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عبد الواحد حليبوتو إن سبعة أشخاص على الأقل توفوا منذ بدء الأمطار في كراتشي أمس الثلاثاء حيث شهدت مناطق في المدينة الساحلية الجنوبية معدلات هطول أمطار لم تشهدها منذ سنوات. ويزيد عدد سكان كراتشي على 20 مليون نسمة، وهي أكبر مدن باكستان.

وأمرت السلطات بإغلاق المؤسسات التعليمية وأماكن العمل.

وشهدت مومباي، العاصمة المالية للهند، أيضا أمطاراً موسمية غزيرة غمرت بعض مناطق المدينة بمعدل وصل إلى نحو 875.1 ملليمتر خلال الأيام الخمسة حتى اليوم الأربعاء.

وأُغلقت مدارس كثيرة في المدينة لليوم الثاني على التوالي اليوم، وتعطلت خدمات القطارات. وحثّت السلطات السكان على البقاء في منازلهم مع توقع المزيد من الأمطار.