محكمة ترفض دعوى لإدارة ترامب بشأن ترحيل المهاجرين

ابوظبي - سيف اليزيد - رفض قاضٍ اتحادي، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية رفعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد جميع القضاة الاتحاديين في ولاية ماريلاند، بسبب أمر أصدره رئيس القضاة أوقف بموجبه الترحيل الفوري للمهاجرين الذين يطعنون في قرارات إبعادهم.

وأيّد قاضي المحكمة الجزئية توماس كولين طلب القضاة بإسقاط القضية.

وكان ترامب قد رشّح كولين للمنصب الاتحادي عام 2020.

ويخدم كولين في المنطقة الغربية من فرجينيا، لكن جرى تكليفه بالإشراف على القضية نظراً لتصنيف جميع القضاة الاتحاديين الـ15 في ماريلاند كمتهمين.

وخلال جلسة استماع سابقة هذا الشهر، أعرب القاضي عن شكوكه إزاء الدعوى القضائية، متسائلًا عن سبب سعي إدارة ترامب لمقاضاة جميع القضاة كوسيلة للطعن في الأمر القضائي.

وكان الأمر القضائي، الذي وقّعه رئيس محكمة ماريلاند الجزئية جورج راسل الثالث، يمنع إدارة ترامب من الترحيل الفوري لأي مهاجر يطلب مراجعة احتجازه، كما يمنع إبعادهم حتى الساعة الرابعة مساءً من يوم العمل الثاني بعد تقديم طلب المثول أمام القضاء.

وقالت وزارة العدل، التي رفعت الدعوى في يونيو الماضي، إن الوقف التلقائي ينتهك حكم المحكمة العليا ويقيّد سلطة الرئيس في إنفاذ قوانين الهجرة.