عاصفتان استوائيتان تثوران فوق محيطين مختلفين

ابوظبي - سيف اليزيد - ثارت عاصفتا جولييت وفيرناند الاستوائيتان اليوم الثلاثاء فوق المياه المفتوحة، إحداهما في المحيط الهادئ والأخرى في المحيط الأطلسي.

وقال المركز الأميركي الوطني للأعاصير في ميامي إنه لا توجد أي مراقبة أو تحذيرات ساحلية سارية بخصوص أي من العاصفتين.

وذكر خبراء الأرصاد أن العاصفة جولييت لم تمثل أي خطر وشيك على اليابسة. وتقع العاصفة في المحيط الهادئ على بعد (804 كيلومترات) غرب الجنوب الغربي من الحافة الجنوبية لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية.

وبلغت سرعتها القصوى المستمرة 113 كيلومتراً في الساعة. وتحركت العاصفة صوب الشمال الغربي بسرعة 16 كيلومترا في الساعة.

وذكر خبراء الأرصاد أن العاصفة جولييت قد تتحول إلى إعصار اليوم الثلاثاء لفترة وجيزة قبل أن تهدأ شدتها غدا الأربعاء.

وفي المحيط الأطلسي، كانت العاصفة الاستوائية فيرناند بعيدة عن اليابسة ومن المتوقع أن تبقى فوق مياه المحيطات المفتوحة. وتقع اليوم على بعد 1022 كيلومترا جنوب نيوفاوندلاند، مصحوبة برياح بلغت سرعتها القصوى المستمرة 64 كيلومترا في الساعة.