الأوضاع في غزة والمنطقة بين أمير دولة قطر والرئيس الفرنسي

القاهرة - كتب محمد نسيم - تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين، 25 أغسطس 2025، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفق الديوان الأميري في قطر، جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان".

وفي هذا الصدد، أكد أمير دولة قطر والرئيس الفرنسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع.

كما تناول الاتصال المستجدات المرتبطة بالأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى وقف الحرب وفق البيان.

المصدر : التلفزيون العربي