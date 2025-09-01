إنقلاب في 10 داونينغ ستريت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت تقارير إن رئبس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر يُعيد تشكيل فريق مستشاري مقر 10 داونينغ ستريت (رئاسة الحكومة) بعد صيف من الاحتجاجات

بدأ كير ستارمر بإجراء تغييرات على فريق مستشاريه في داونينغج ستريت. وسيتولى الوزير دارين جونز الآن مسؤولية التنفيذ اليومي لأولويات رئيس الوزراء. وفي هذه الأثناء، يغادر جيمس ليونز، مدير الاتصالات الحالي منصبه بعد عام من تسلمه.

ينتقل النائب العمالي دارين جونز من منصب نائب وزير الخزانة إلى منصب جديد في مقر رئاسة الوزراء للمساعدة في التنفيذ اليومي لأولويات رئيس الوزراء. وبذلك سيكون السكرتير الأول لرئيس الوزراء.

وسينتقل جيمس موراي إلى وظيفة جونز القديمة، ليصبح السكرتير الأول للخزانة. وسيحضر كلا الرجلين اجتماعات مجلس الوزراء.

وكان جيمس ليونز كبير مساعدي ستارمر المدير الحالي للاتصالات الاستراتيجية في مقر رئاسة الوزراء، غادر منصبه مبكرًا، وكان حل مكان ماثيو دويل، الذي غادر في وقت سابق من هذا العام.

وصرح ليونز بأنه أخبر زملائه بأنه لم يكن ينوي الاستمرار في هذا المنصب إلى الأبد، وأنه كان يخطط لمغادرة داونينغ ستريت بحلول نهاية العام - لكنه الآن قدّم هذا الموعد.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أُعلن أن السكرتيرة الخاصة الرئيسية لرئيس الوزراء، نين بانديت، ستنتقل إلى منصب آخر. وهي لم يمضِ على توليها هذا المنصب سوى عشرة أشهر.

الأهم من ذلك، أنها كانت ثالث عضو بارز في فريق ستارمر يُستغنى عنه خلال عام، بعد رحيل داونينغ شتدويل في مارس، ورئيسة أركان داونينغ ستريت سو غراي، في أكتوبر الماضي.

وستبقى بانديت في داونينج ستريت، وتعمل على تنفيذ السياسات، لكن هذا يُمثل رحيلًا عن المنصب الرفيع الذي كانت تشغله سابقًا.