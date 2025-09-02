بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أنه يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا، ويجب إقامة توازن أمني.

وقال بوتين، خلال قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، «بالطبع، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، والتي ذكرتها مراراً وتكراراً من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن الأزمة في أوكرانيا لم تنشأ نتيجة هجوم، ولكن نتيجة انقلاب.

وتابع بوتين «اسمحوا لي أن أذكركم في هذا الصدد، بأن هذه الأزمة لم تنشأ نتيجة للهجوم الروسي على أوكرانيا، مؤكداً أن محاولات الغرب ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» هي أحد أسباب الأزمة الأوكرانية».

وأردف بوتين: «روسيا تتبنى في الأزمة الأوكرانية مبدأ أن أمن أي دولة لا يمكن ضمانه على حساب دولة أخرى»، مشيراً إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا، تفتح الطريق للسلام في أوكرانيا.

في غضون ذلك، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارة إلى ليتوانيا، أمس، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحسين وضعه الدفاعي «في أسرع وقت»، مشيرة إلى المجلس الأوروبي يعتزم تقديم خارطة طريق لهذا المسار، للسنوات الخمس المقبلة.

وقالت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الليتواني، جيتاناس ناوسيدا: «نحن بحاجة إلى تحسين وضعنا الدفاعي بسرعة، وعلى نطاق واسع».

وتقوم فون دير لاين بجولة تشمل 7 دول تُعرف بـ«دول الخطوط الأمامية» تركز خلالها على جهود تعزيز الإنفاق الدفاعي الوطني ورفع مستوى الجاهزية العسكرية للقارة.

وأضافت: «أنه سيجري عرض خريطة طريق للسنوات الخمس المقبلة، خلال اجتماع المجلس الأوروبي غير الرسمي المقرر في أكتوبر المقبل، على أن تتناول الفجوات في الاستثمار والقدرات الدفاعية وكيفية سدها».

إلى ذلك، يترأس إيمانويل ماكرون وكير ستارمر الخميس المقبل في الإليزيه، في حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعاً لدول تقدم دعماً عسكرياً إلى أوكرانيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس.

وسيعقد هذا الاجتماع صباحاً عبر تقنية الفيديو بالنسبة إلى رؤساء الدول والحكومات غير الموجودين في باريس، وفق الإليزيه.

وأوضح المصدر نفسه أن المجتمعين سيناقشون أموراً تتصل بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، وسيعرضون الخلاصات المترتبة من موقف روسيا بشأن عملية السلام.

ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 76 من أصل 86 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 86 طائرة مسيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.