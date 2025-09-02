انت الان تتابع خبر تأكيد عراقي أمريكي على الالتزام ببنود "اتفاق أيلول" بشأن الانسحاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل، اليوم، القائد الجديد للقيادة الأمريكية الوسطى الأدميرال براد كروبر والوفد المرافق له، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد التباحث في مختلف الجوانب الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة، والتقدم المحرز في مجال الحرب على الإرهاب، ومتابعة تنفيذ الإعلان المشترك الصادر في أيلول 2024، حيث جرى التأكيد على الالتزام بجميع بنود الاتفاق".

وتابع المكتب، "كما شهد اللقاء التشديد على أهمية استمرار الحوار بشأن التعاون الأمني المشترك على المستوى الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول جوانب الشراكة الثنائية وسبل تنميتها".

وبحسب البيان، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الشراكة بين العراق والولايات المتحدة قد حققت نتائج مهمة تخدم مصالح البلدين، وأسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار، محلياً وإقليمياً ودولياً".

من جهته، أشاد الأدميرال كوبر بـ"دور العراق بوصفه نموذجاً للتعاون الناجح في مجال مكافحة الإرهاب"، مجدداً التزامه بـ"البناء على ما تحقق من نجاحات، والمضي في التعاون الأمني وتعزيز التواصل الستراتيجي في المرحلة المقبلة".