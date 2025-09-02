حفل غنائي يجمع آمال ماهر ومدحت صالح في قصر عابدين.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 08:05 مساءً - يلتقي نجما الغناء آمال ماهر ومدحت صالح في حفل غنائي ضخم يُقام يوم 5 أكتوبر المقبل داخل قصر عابدين الأثري بوسط القاهرة، حيث يُقام الحفل في المنطقة المفتوحة بالقصر، في ليلة استثنائية ينتظرها الجمهور بشغف وتجمع بين الفن الأصيل وروعة المكان.
قد تحب قراءة.. مدحت صالح بتصريحات جريئة: شاركت في مسلسل السندريلا لظروف إنسانية
وينتظر أن يشهد الحفل إقبالاً كبيراً من جمهور الفنانين، خاصة أن آمال ماهر عادت مؤخراً بقوة إلى الساحة الغنائية، حيث أحيت حفلاً ناجحاً ضمن مهرجان ليالي مراسي الصيفية وقدمت فيه أغاني ألبومها الجديد إلى جانب روائعها التي يتفاعل معها الجمهور. أما مدحت صالح، فأحيى أخر حفلاته الشهر الماضي ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ33.
الألبوم يضم 10 أغنيات، من بينها: "حاجة غير" كلمات نادر عبدالله وألحان أحمد إبراهيم وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" كلمات نادر عبدالله وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبدالفتاح، إلى جانب أغنية "إتراضيت" كلمات أحمد المالكي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمروالخولي. كما قدمت أغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" كلمات نادر عبدالله وألحان محمدي وتوزيع مادي.
يمكنك قراءة أيضاً.. ألبوم "حاجة غير" لـ آمال ماهر.. عودة ذهبية بصوت لا يُشبه سواه
ومن أبرز الأغنيات أيضاً: "عقدة الخواجة" كلمات نادر عبدالله وألحان نور عزالعرب وتوزيع علي شاكر، و"خبر عاجل" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما، إضافة إلى "رقم واحد" كلمات نادر عبدالله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، و"مضمونة"، كلمات أحمدالمالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيراً "يا جبروتك" كلمات عليم وألحان إسلام رفعت وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.
برنامج الحفلومن المقرر أن يقدّم الفنان مدحت صالح باقةً من أجمل أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عمرو سليم، بينما تطل الفنانة آمال ماهر على جمهورها بمجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، يرافقها على المسرح المايسترو تامر فيظي مع فرقتها الموسيقية.
أحدث ألبومات آمال ماهر "حاجر غير"الفنانة آمال ماهر قد طرحت مؤخراً أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "حاجة غير"، والذي لاقى صدى واسعاً ونجاحاً ملحوظاً منذ طرحه في موسم الصيف الجاري، حيث تضمن الألبوم تنوعاً في الألوان الموسيقية وكلمات أبرز الشعراء وألحان مجموعة من الملحنين المميزين.
