حفل غنائي يجمع آمال ماهر ومدحت صالح في قصر عابدين.. إليكم التفاصيل

برنامج الحفل

https://www.instagram.com/p/DOEVUDEiNx_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOEVUDEiNx_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOEVUDEiNx_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أحدث ألبومات آمال ماهر "حاجر غير"

View this post on Instagram A post shared by Amal Maher (@amalmaherofficial)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 08:05 مساءً - يلتقي نجما الغناء آفي حفل غنائي ضخم يُقام يوم 5 أكتوبر المقبل داخلالأثري بوسط القاهرة، حيث يُقام الحفل في المنطقة المفتوحة بالقصر، في ليلة استثنائية ينتظرها الجمهور بشغف وتجمع بين الفن الأصيل وروعة المكان.ومن المقرر أن يقدّم الفنان مدحت صالح باقةً من أجمل أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو، بينما تطل الفنانة آعلى جمهورها بمجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، يرافقها على المسرح المايسترومع فرقتها الموسيقية.قد تحب قراءة.. مدحت صالح بتصريحات جريئة: شاركت في مسلسل السندريلا لظروف إنسانيةوينتظر أن يشهد الحفل إقبالاً كبيراً من جمهور الفنانين، خاصة أن آمال ماهر عادت مؤخراً بقوة إلى الساحة الغنائية، حيث أحيت حفلاً ناجحاً ضمنوقدمت فيه أغاني ألبومها الجديد إلى جانب روائعها التي يتفاعل معها الجمهور. أما مدحت صالح، فأحيى أخر حفلاته الشهر الماضي ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ33.الفنانة آقد طرحت مؤخراً أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان ""، والذي لاقى صدى واسعاً ونجاحاً ملحوظاً منذ طرحه في موسم الصيف الجاري، حيث تضمن الألبوم تنوعاً في الألوان الموسيقية وكلمات أبرز الشعراء وألحان مجموعة من الملحنين المميزين.الألبوم يضم 10 أغنيات، من بينها: "حاجة غير" كلمات نادر عبدالله وألحان أحمد إبراهيم وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" كلمات نادر عبدالله وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبدالفتاح، إلى جانب أغنية "إتراضيت" كلمات أحمد المالكي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمروالخولي. كما قدمت أغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" كلمات نادر عبدالله وألحان محمدي وتوزيع مادي.يمكنك قراءة أيضاً.. ألبوم "حاجة غير" لـ آمال ماهر.. عودة ذهبية بصوت لا يُشبه سواهومن أبرز الأغنيات أيضاً: "عقدة الخواجة" كلمات نادر عبدالله وألحان نور عزالعرب وتوزيع علي شاكر، و"خبر عاجل" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما، إضافة إلى "رقم واحد" كلمات نادر عبدالله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، و"مضمونة"، كلمات أحمدالمالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيراً "يا جبروتك" كلمات عليم وألحان إسلام رفعت وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».