اجتماع بارزاني والحسان... تأكيد على ضرورة ضمان المستحقات المالية لمواطني كردستان

بغداد - ياسين صفوان - وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بارزاني استقبل اليوم ضيفه الحسان، وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات والتطورات في إقليم كردستان، فضلاً عن الوضع العام في العراق والمنطقة عامة".



وأضافت أن "الاجتماع شهد في محوره الرئيسي، تأكيداً على ضرورة ضمان الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لمواطني إقليم كردستان، ووجوب احترام كيانه الدستوري الاتحادي".