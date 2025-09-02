انت الان تتابع خبر القضاء يكشف عن احصائية جديدة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ (33536) ثلاثة وثلاثين ألف وخمسمائة وستة وثلاثين شخصا، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيا هو (136817) مائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة عشر شخصا.



أما المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها – بحسب البيان - (37.144.340.499) سبعة وثلاثون مليار ومائة واربعة واربعون مليون وثلاثمائة واربعون ألف واربعمائة وتسعة وتسعون دينار، فيما بلغ مجموع المبالغ المستردة بالدولار (34.347.254.44) أربع وثلاثين مليون وثلاثمائة وسبعة واربعين ألف ومائتان وأربع وخمسين دولار وأربع واربعين سنتاً.

