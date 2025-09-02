انت الان تتابع خبر بارزاني والسفير التركي يؤكدان ضرورة "ضمان" حصة الإقليم في الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت حكومة كردستان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بارزاني استقبل اليوم وفداً تركياً برئاسة المدير العام لدائرة العراق وإيران في وزارة الخارجية التركية، السفير علي رضا كوناي".

وأضافت أن "الاجتماع، الذي حضره القنصل العام التركي لدى إقليم كوردستان أرمان توبجو، شهد التباحث بشأن سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية على أساس المصالح المتبادلة، فضلاً عن استعراض الوضع العام في العراق والمنطقة".

وأشارت إلى أن "اللقاء تطرق إلى ضرورة حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بما يضمن الحقوق الدستورية وحصة الإقليم من الموازنة العامة، بالإضافة إلى مناقشة مسار عملية السلام في تركيا، وآخر التطورات على الساحة السورية، مع التأكيد على أهمية حماية وصون حقوق الشعب الكردي وسائر المكونات فيها".

