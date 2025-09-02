نادية مصطفى تكشف لـ الخليج 365 حقيقة إحالة روبي للتحقيق

نادية مصطفى تحسم الموقف

تفاصيل أزمة روبي وإثارتها الجدل

أغنية 3 ساعات متواصلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 08:05 مساءً - أثيرت حالة من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تداول مزاعم حول إحالة الفنانة، إلى التحقيق داخلبرئاسة الفنان، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقتها حول أغنية "3 ساعات متواصلة".وبدورها، كشفت الفنانة نادية مصطفى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، لـ"الخليج 365"، حقيقة الأنباء المتداولة حول إحالة روبي إلى لجنة الشؤون القانونية، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، ولم يصدر قرار من الأساس بشأنها، لافتة إلى أنه حال صدور قرار بإحالة روبي للتحقيق، سوف يُصدر بيانٍ توضيحي فوراً حول الأمر وملابسات الأزمة.كانت، قد تعرضت لموجة انتقادات حادة من قبل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حفلتها الأخيرة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تداولوا مقطع فيديو انتشر بشكلٍ كبير عبر المواقع، ظهرت من خلاله وهي تمازح جمهورها أثناء أدائها أغنيتها "3 ساعات متواصلة"؛ موجهين لها اتهامات بأن حديثها يحمل عبارات غير لائقة، ولا يجب أن تخرج من فنانة على المسرح.يذكر أن، طرحت أغنية "3 ساعات متواصلة" نهاية ديسمبر لعام 2023، حيث أثار اسم الأغنية جدلاً واسعاً بين الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع طرح البوستر الدعائي لها والكشف عن اسمها، حيث تجنبت روبي التعليق على الأغنية منذ ذلك الحين، قبل أنّ تعلق عليها لأول مرة في حفلها الأخير بالعلمين الجديدة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول بعض كلمات الأغنية: "ما تيجي حبة، نستخبى من البشر، من السواد اللي انتشر، من العذول اللي مزاولنا، وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة، نستريح من العناء".

يمكنك قراءة.. ما هو سر تصدر أغنية ليه بيداري كدا لروبي الترند من جديد؟ الفنانة تجيب

أحدث أغاني روبي

طرحت، مطلع شهر أغسطس الماضي، أغنية جديدة بعنوان "ثانيتين"، حيث أثار البوستر حالة من الجدل بمجرد طرحه عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث جاءت ردود الفعل متابينة ما بين وصفه بالجريء وبين السخرية من اسم الأغنية خاصة، بعدما سبق وطرحت أغنية "3 ساعات متواصلة"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس وماستر عمار خاطر، وتقول كلماتها: "جوه حتة مش هاقول فين، دخل سحرنا وخطف العين، طول بعرض جابني أرض، جريت سألت الحلو منين؟ قالي نرقص، قولت طبعاً، قربت منه في ثانيتين".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»