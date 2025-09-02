بين المهرجانات ودور العرض.. هكذا ستظهر نيللي كريم في الموسم السينمائي الحالي

موعد عرض "جنازة ولا جوازة" في السينما

View this post on Instagram A post shared by UVF Group (@uvfgroup)

"هابي بيرث داي" يفتتح مهرجان الجونة

https://www.instagram.com/p/DN5O3A4iFXN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN5O3A4iFXN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN5O3A4iFXN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 08:05 مساءً - تواصل الفنانةترسيخ حضورها السينمائي هذا العام ما بين شاشات العرض الجماهيري والمهرجانات الدولية، حيث تستعد للظهور بعملين جديدين خلال شهر واحد تقريباً لتؤكد على عودتها القوية للسينما هذا العام بعد تواجدها المستمر على مستوى الدراما طوال السنوات الماضية وحرصها على تقديم مسلسل كل عام.تطل نيللي كريم على جمهورها من خلال فيلم "" المقرر انطلاقه في دور العرض يوم 24 سبتمبر الجاري، الفيلم يضم نخبة من النجوم بينهم شريف سلامة، لبلبة، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، ودنيا ماهر. ويقدّم توليفة تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والرومانسية في إطار تشويقي مليء بالمفارقات.قد تحب قراءة.. 4 أفلام مصرية جديدة في السينمات خلال أيام.. أبرزها جوازة في جنازةفيلم ""، تدور أحداثه حول عائلتين لا يجمع بينهما سوى صلة النسب، تضطران لقضاء سبعة أيام متواصلة في وجهة ساحرة، استعداداً لإقامة حفل زفاف فاخر يجمع بين نجليهما، وسط أجواء مليئة بالمفارقات والمواقف الكوميدية.وبعد أقل من شهر على العرض الجماهيري لفيلم ""، تسجّل نيللي كريم حضورها في المهرجانات السينمائية عبر فيلم ثانٍ وهو "" والذي تم اختياره من قبل مهرجان الجونة السينمائي لافتتاح دورته الثامنة المقرر انعقادها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بعدما سبق أن حقق الفيلم نجاحاً لافتاً في مهرجان ترايبيكا السينمائي بنيويورك، حيث حصد ثلاث جوائز مهمة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة.يمكنك قراءة أيضاً.. نظرة على الأفلام المصرية المتنافسة على بطاقة الترشح لجائزة الأوسكار" يشارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم كل من شريف سلامة، حنان مطاوع، الطفلة ضحى رمضان، حنان يوسف. من تأليف سارة جوهر بمشاركة الكاتب والمخرج محمد دياب، الذي ساهم أيضاً في إنتاجه إلى جانب أحمد الدسوقي، أحمد عباس، أحمد بدوي، داتاري ترنر، والممثل الأميركي جيمي فوكس.وتدور أحداث فيلم "" حول "توحه"، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتجمعها علاقة إنسانية خاصة بـ "نيللي"، ابنة أصحاب المنزل. وبينما تحاول "توحه" إعداد احتفال استثنائي بيوم ميلاد "نيللي"، تخفي بداخلها أمنية بأن تعيش هي أيضاً تجربة الفرح التي لم تعرفها من قبل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».