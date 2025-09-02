كنت هكون جواها.. أنس بوخش يروي تفاصيل مرعبة بعد احتراق سيارته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 02:09 مساءً - كشف الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عن نجاته بأعجوبة، بعد تعرض سيارته لحادث حريق مرعب، حيث روى تفاصيل الحادث كاشفًا كيف أنقذته العناية الإلهية من الموت، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

نجاة الإعلامي أنس بوخش من حريق سيارته

كتب الإعلامي أنس بوخش تفاصيل تعرض سيارته لحريق مرعب، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو وصورة عبر حسابه على "إنستغرام"؛ موضحًا تفاصيل الحادث وكيف أنقذته العناية الإلهية من الموت بأعجوبة: "ترددت إذا أنزل هالبوست أو لا. بعدين قلت ليش لا، خلني أنزله. السوشال ميديا ما لازم يكون بس عن اللحظات الحلوة، بس عن اللحظات اللي مو حلوة بعد؛ هاي هي الحياة".

الحريق كان شئ غريب

وأكمل بوخش: "الحريقة اللي صارت كانت شي غريب وعشوائي. كنا مخلصين التصوير، وإحنا نودّع الضيوف، سمعت حد يقول: "فيه سيارة تحترق". الغريب إني حسّيت إنها سيارتي قبل حتى ما أشوف. مشيت بهدوء أطالع، وفعلاً كانت سيارتي".

https://www.instagram.com/p/DOEWxqVDMwA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOEWxqVDMwA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOEWxqVDMwA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وتابع: "هاللحظات تخلّي الواحد يفكّر كيف نحن محظوظين. لو ما صار خلل تقني بالتسجيل وخلانا نتأخر، كنا بنكون داخل السيارة. ولو تأخرنا دقايق زيادة، بعد كنا بنكون فيها. الحمدلله صار وقتها ومكانها و بهالطريقة. كان فيه عمّال يشتغلون، وعندهم طفايات حريق، واستعملنا أكثر من وحدة. لو صارت الحريقة وإحنا نسوق أو حتى لو صار عند البيت، الله يعلم شو كان بيصير".

وأنهى حديثه قائلًا: "الحمدلله نحن بخير وآمنين. شكراً لكل شخص رسل لي، وآسف إذا ما رديت على البعض".

أنس بوخش في سطور

View this post on Instagram A post shared by #ABclips (@abclips)

من أشهر رجال الأعمال بالإمارات وهو أحد مؤسسي نادي أهداف الرياضي ومؤسس شركة بوخش إخوان وعضو مجلس إدارة في مجلس دبي الرياضي. استطاع في أن ينتقل ببرنامجه «ABTalks» الذي يقدمه على قناته على يوتيوب إلى منصة «نتفليكس» العالمية، ليصبح من صناع المحتوى المؤثرين في المجال الإعلامي الترفيهي.

في برنامجه الذي يعرض مقابلة جديدة مع ضيف جديد الضوء على الأمور الشخصية والفنية من حياة المشاهير والرياضيين ورجال الأعمال والمؤثرين، والذي نجح فيه في كشف تفاصيل شخصية كثيرة بحياة الفنانين والمشاهير الذين استضافهم بالبرنامج على مدى سنواته الماضية، حيث استطاع أن يحقق شعبية ونجاحاً كبيراً. ومن أبرز النجوم الذي استضافهم أحمد حلمي، أنغام، أحمد سعد، يسرا، كما استضافته الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة" وكان هذا اللقاء الأول لأنس بوخش بالوطن العربي وتحدث فيه عن حياته الشخصية ومسيرته المهنية وكيف بدأت في أكثر من مجال.

