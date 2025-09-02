حازم إيهاب يعتذر لـ ليلى زاهرووالدها يوجه له تحذير.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 11:03 صباحاً - بطريقة طريفة، قدم الفنان حازم إيهاب اعتذاراً رسمياً للفنانة ليلى أحمد زاهر، وذلك بسبب المواقف والقرارت التي اتخذها تجاهها خلال حكاية "هند" ضمن أحداث مسلسل "ماتراه ليس كما يبدو"، إذ يقدم شخصية "إيهاب" الزوج الأناني الذي تلاعب بمشاعر زوجته "هند" الشخصية التي تقدمها ليلى زاهر، من أجل الاستيلاء على أموالها، مما أدى في النهاية إلى دخول الأخيرة في حالة نفسية سيئة جعلتها تحت الملاحظة الطبية.

شارك الفنانمتابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه بالفنانة ليلى أحمد زاهر من إحدى مشاهد المسلسل، وعلق قائلاً: "أنا أسف" مرفقاً بهذه العبارة رسم تعبيري ساخر.

ولكن اعتذار "حازم" لـ "ليلى" لم يلقَ قبولًا، من قبل والدها الفنان أحمد زاهر ، الذي أعلن رفضه التام لهذا الاعتذار محذراً إياه بالحفاظ على نفسه، وذلك بتعليق طريف: "غير مقبول اسفك و خاف علي نفسك مني...متخرجش من البيت".

تصدرت حكاية ""، وهي رابع الحكايات التي يتضمنها مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، قائمة الأكثر مشاهدة على منصة. Watch it، حيث تُعد حكاية "هند" محطة جديدة ضمن 7 حكايات يقدمها مسلسل ماتراه ليس كما يبدو، وتكشف عن جانب آخر من القضايا الاجتماعية والإنسانية والأسرية وقضايا المرأة، التي تطرحها الدراما في إطار من الإثارة والتشويق.

حكاية "هند" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يشارك في بطولتها إلى جانب ليلى أحمد زاهر كل من: حازم إيهاب، حنان سليمان، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، عزوز عادل، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والحكاية من من تأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد وإنتاج كريم أبو ذكرى.

