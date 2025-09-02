اليوم السادس من مهرجان فينيسيا 2025.. ذا روك يتألق للمرة الأولى وإيميلي بلانت تخطف الأضواء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 04:07 مساءً - شهد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025 في يومه السادس تألقاً لافتاً يجمع بين سحر السينما وبريق الأزياء على السجادة الحمراء، حيث يواصل المهرجان في دورته الـ82 جذب أنظار العالم بأعماله الفنية وضيوفه من كبار النجوم.

وكان الحدث الأبرز مشاركة النجم العالمي دواين جونسون "ذا روك" للمرة الأولى في فينيسيا بفيلمه الجديد The Smashing Machine إلى جانب إيميلي بلانت؛ ليتصدرا أجواء اليوم السادس. كما حضر المقاتل الأمريكي السابق مارك كير، ورئيس المهرجان بيترانجيلو بوتافوكو، وعدد من الشخصيات البارزة، كما شهد أيضاً حضور طاقم فيلم The Testament of Ann Lee ضمن المسابقة الرسمية.

أما على صعيد الأناقة؛ فقد تألقت النجمات بإطلالات تنوعت بين الفساتين المعدنية والكلاسيكية الداكنة، مع لمسات رومانسية في المكياج وصبغات شعر متناغمة بين الألوان الطبيعية والجرأة العصرية؛ لتكتمل أجواء اليوم السادس بلوحة من الجمال والرقي، وإليك التفاصيل لهذا اليوم.

دموع دواين جونسون وإيميلي بلانت تدعمه خلال المؤتمر الصحفي قبل عرض فيلم The Smashing Machine

دواين جونسون وإميلي بلانت والمخرج بيني سافدي من المؤتمر الصحفي –صورة خاصة لـ"الخليج 365" - تصوير: معتز الشافعي



شهد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025 في يومه السادس، موقفاً مؤثراً في المؤتمر الصحفي لفيلم The Smashing Machine بعدما اختنقت الكلمات في حلق بطل الفيلم دواين جونسون، وهو يغالب دموعه في أثناء الحديث عن شخصية مارك كير التي يجسدها داخل العمل، ونظر النجم المعروف بـ "ذا روك" لمارك الذي كان في الصفوف الأولى، وأكد أن الفيلم لا يدور عن حلبات القتال، وإنما عن المشاعر العاطفية التي جسدها بطل UFC للوزن الثقيل مرتين وأيقونة رياضة MMA للفنون القتالية، في موقف مؤثر للجمهور ولزملائه خصوصاً زميلته ومشاركته في العمل السينمائي إيميلي بلانت التي ظهر عليها التأثر خلال المؤتمر الصفحي.

دواين جونسون وإيميلي بلانت نجما اليوم السادس لمهرجان فينيسيا من خلال The Smashing Machine

دواين جونسنون وإيميلي بلانت Dwayne Johnson and Emily Blunt من مهرجان فينيسيا 2025 -مصدر الصورة: Stefano RELLANDINI / AFP

توهجت السجادة الحمراء باليوم السادس من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بالعديد من النجوم الذين كان على رأسهم فريق عمل فيلم The Smashing Machine، دواين جونسون وإيميلي بلانت، استعداداً لعرض الفيلم في المهرجان، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور المصطف بالخارج وإمضاء الأوتوغرافات، بجانب رئيس مهرجان فينيسيا السينمائي الثاني والثمانين بيترانجيلو بوتافوكو وقائدة الفرقة الموسيقية بياتريس فينيزي، صوفيا ريسينغ، ماريا بورغيز، المغنية هالسي، هوفيت غولان، لوكا كاستلاني، زارينا يفا، مادليانا ديانا، هوفيت غولان وفيكتوريا بونيا، أليسيا كولونا.

ويروي فيلم دراما السيرة الذاتية قصة حياة (مارك كير) المقاتل الأسطوري للفنون القتالية في ذروة حياته المهنية، حيث تظهر معاناته من الإدمان، وما لاقاه من النجاح والحب والصداقة.

أماندا سيفريد تُمازح الجمهور على السجادة الحمراء لفيلم The Testament of Ann Lee

أماندا سيفريد Amanda Seyfried في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بنسخته الـ82 (Amanda Seyfried at the 82nd International Venice Film Festival). مصدر الصورة: Tiziana FABI / AFP



تألق طاقم عمل The Testament of Ann Lee على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم الموسيقي التاريخي، المشارك ضمن المسابقة الرسمية بالنسخة الـ82 للمهرجان، الذي يُنافس على جائزة الأسد الذهبي.

وجاءت ضمن أول الحضور النجمة العالمية أماندا سيفريد Amanda Seyfried، بطلة العمل التى تجسد شخصية "آن لي" وارتدت فستاناً أسود ضخماً مُزيناً بفيونكة حمراء كبيرة، ولفتت الأنظار بحضورها اللافت والمرح، حيث ظلت تلتقط الصور وتضحك مع الجمهور والمراسلين الموجودين في محيط السجادة الحمراء، استعدادًا للعرض العالمي الأول للفيلم. وفي مشهد عفوي حرصت على التقاط الصور بنفسها بواسطة كاميرا صغيرة.

إطلالات اليوم السادس من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025: أناقة برَّاقة من النجمات

شهد اليوم السادس من مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ82 عرضاً فاخراً للأناقة على السجادة الحمراء، حيث تألقت النجمات بإطلالات تنوعت بين البريق الميتاليكي والفخامة السوداء الممزوجة بلمسات من الدانتيل أو الخيوط الذهبية المترفة. إلى جانب حضور لافت للفساتين الكحلية التي منحت الإطلالات عمقاً وأناقة كلاسيكية آسرة؛ فقد شاهدنا إميلي بلانت تتألق بالميتاليكي من توقيع من تمارا رالف Tamara Ralph، واختارت النجمة ستايسي مارتن Stacy Martin الزي الكحلي المصنوع من الكريب المصقول.

في اليوم السادس من مهرجان فينيسيا 2025: مجوهرات تفيض فخامة على السجادة الحمراء

توماسين ماكنزي Thomasin McKenzie في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 -مصدر الصورة: Ernesto Ruscio/Getty Images



كما شهد اليوم السادس من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 تألقاً استثنائياً، حيث تحولت السجادة الحمراء إلى منصة عرض لأروع إبداعات المجوهرات الراقية. وخطفت النجمات الأنظار بقطع تفيض بلمسات الفخامة، من عقود مرصعة بالأحجار الكريمة النادرة، إلى أقراط تتلألأ ببريق الألماس وتضفي إشراقة آسرة على الملامح؛ فقد شاهدنا إميلي بلانت وأقراطاً ماسية طويلة، ومادلينا غينيا ومجموعة من خواتم الكوكتيل الماسية، وتوماسين ماكنزي وعقداً بأنماط زهور الدانتيل.

مكياج النجمات في مهرجان فينيسيا 2025 بيومه السادس.. صيحات رومانسية تفيض بالأنوثة

حَفَلَ اليوم السادس لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بدورته الـ82، بإطلالات جمالية رومانسية؛ حيث تألقت النجمات على السجادة الحمراء بأساليب مكياج جذابة، تميزت بالنعومة والإشراقة مع لمسات رومانسية مفعمة بالأنوثة. وقد طغت رسمات الأيلاينر الناعمة وألوان أحمر الشفاه الخافتة، إلى جانب البشرة المشرقة بأساس ناعم، على سبيل المثال أليسيا كولونا بمكياج عيون رمادي قوي مع بلاشر ناعم، وفيولا برتجون بمكياج نيود مع الأيلاينر المقوس.

صيحات ألوان شعر من وحي النجمات في اليوم السادس لمهرجان فينيسيا 2025

بياتريس فينيزي Beatrice Venezi -مصدر الصورة: Ernesto Ruscio/Getty Images



في اليوم السادس من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025، شهدت السجادة الحمراء إطلالاتٍ جماليةً آسرةً للنجمات، سواء لجهة الأزياء أو المكياج وحتى تسريحات الشعر. لكن، كان اللافت ألوان صبغات الشعر التي جاءت متناغمة مع أجواء المهرجان العالمية، حيث جمعت بعض النجمات بين الألوان الطبيعية الغنية باللمعان الصحي لإطلالة أنثوية كلاسيكية، فيما فضَّلت أخريات اعتماد ألوان جريئة ومشرقة تضيف طابعاً عصرياً لافتاً؛ فقد شاهدنا هالسي بلون شعر أسود حالك، وإميلي بلانت بلون شعر بني لولايت، وبياتريس فينيزي بلون شعر أشقر ثلجي.

