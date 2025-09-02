بعد أكثر من عامين.. طرح فيلم ولنا في الحب خيال لـ أحمد السعدني قريبًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - تستقبل دور السينما في مصر، خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، الفيلم الرومانسي "ولنا في الحب خيال"، بطولة أحمد السعدني ومايان السيد، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على انطلاق تصويره، حيث شهد ذلك المشروع تطورات كثيرة طوال فترة تنفيذه، تسببت في تأجيله طيلة هذه المدة.

موعد طرح فيلم أحمد السعدني الجديد

وقررت الشركة المنتجة لفيلم أحمد السعدني الجديد، إطلاق المشروع في دور السينما، بالتزامن مع بدء موسم شتاء 2025، حيث بدأت في الحملة الترويجية للعمل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وطرح بوسترات تشويقية للأبطال، ومن المُقرر الإعلان عن خطة التوزيع وموعد طرحه في دور العرض خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أبطال وقصة فيلم "ولنا في الحب خيال"

يُشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب أحمد السعدني ومايان السيد، كلّ من: عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميدة، عفاف مصطفى، وآخرون، والعمل من إخراج وتأليف سارة رزيق. وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حول أستاذ جامعي انطوائي، تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطراً لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.

أحمد السعدني والأفلام الرومانسية

يُعد فيلم "ولنا في الحب خيال" هو الفيلم الرومانسي الثاني للفنان أحمد السعدني على التوالي، حيث سبق وشارك في فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذي عُرض قبل شهور قليلة، وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

وتدور أحداث الفيلم حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.



أحمد السعدني يترقب طرح فيلم "الجواهرجي"

كما ينتظر السعدني، طرح فيلم "الجواهرجي" المؤجّل عرضه في دور السينما لأكثر من 4 أعوام تقريباً؛ حيث تأجّل أكثر من مرة، كان آخرها نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك لأسباب إنتاجية غير واضحة، رغم أنه جاهز للعرض. والفيلم تأليف عمر طاهر. وإخراج إسلام خيري. ويشارك في بطولته كلٌّ من: لبلبة، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، أحمد حلاوة الذي رحل عن عالمنا قبل أن ينتهي من تصوير مشاهده.



