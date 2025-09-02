جريمة مروّعة: وفاة المؤثّرة إزميرالدا فيرير غاريباي وعائلتها في حادث مأسوي بالمكسيك

توفّيت المؤثّرة إزميرالدا فيرير غاريباي عن عمر يناهز أثنين وثلاثين عامًا إلى جانب زوجها البالغ من العمر ستّة وثلاثين عامًا وطفلَيهما، البالغين من العمر ثلاثة عشر وسبع سنوات، بعد العثور عليهم جميعًا داخل سيّارة مهجورة في حيّ سان أندريس بمدينة غوادالاخارا، المكسيك.

وأعلنت النّيابة العامّة المكسيكيّة، بقيادة المدّعي ألفونسو غوتييريز سانتيان، خلال مؤتمر صحفيّ في الثّاني والعشرين من أغسطس، العثور على أربع جثث ملفوفة بالبلاستيك داخل شاحنة صغيرة مهجورة. وبعد عدّة أيّام تمّ التّعرّف على الجثث على أنّها للمؤثّرة وعائلتها، بحسب ما ذكرته الصّحيفة المكسيكيّة إل فنانسيرو.

وأشار المصدر نفسه إلى أنّ ثلاثة رجال يعملون في ورشة ميكانيكيّة، إذ تمّ العثور على السّيّارة، تمّ اعتقالهم موقّتًا، وأُفرج عنهم لاحقًا لعدم كفاية الأدلّة الّتي تربطهم بالجريمة.

مسيرة غاريباي على وسائل التّواصل

بدأت إزميرالدا فيرير غاريباي مسيرتها على منصّة تيك توك في أبريل ٢٠٢٠ باسم Esmeralda FG، إذ كانت تنشر مقاطع كوميديّة مع تقليد الأغاني. ومع زيادة عدد متابعيها لأكثر من ثلاثة وأربعين ألف متابع، تحوّل محتواها لاحقًا إلى أسلوب حياة وسفر.

وفي آخر منشور لها قبل وفاتها في السّابع من أغسطس، نشرت غاريباي مقطع فيديو تقود فيه سيّارتها في مزرعتها، كما نشرت في وقت لاحق مقطعًا لكلبها الأبيض وهو يركض في الحديقة.

وتفاعل متابعوها في التّعليقات مع آخر منشوراتها، معبّرين عن حزنهم وتقديم التّعازي بالمؤثّرة وعائلتها. وقال أحدهم في تعليق مترجم: “رحمها الله وعائلتها شيء لا تتمنّى حدوثه لأحد…”.

وتستمرّ السلطات المحليّة في التّحقيق لمعرفة ملابسات وفاة الأسرة المأسويّة.