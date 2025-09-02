إبنة صباح الجزائري في هجوم لاذع على دريد لحّام: جرح والدتي بكلامه

لم تمرّ تصريحات الممثّل السّوري القدير دريد لحّام، حول زواجه السّابق من مواطنته الممثّلة صباح الجزائري مرور الكرام، بعدما وصف ذلك الزّواج في لقاء سابق، مع الإعلاميّ محمّد قيس بأنّه “نزوة وخطأ”، إذ سرعان ما ردّت ابنتها، الممثّلة ترف التّقيّ، معتبرة أنّ كلامه تجاوز الجانب الإنسانيّ وألحق أذى كبيرًا بوالدتها.

وخلال استضافتها في بودكاست “بيناتنا” مع ريان حايك، شدّدت ترف التّقي، على أنّ القيمة الفنّيّة لا تعفي صاحبها من أن يكون انسانًا يحترم أيّة علاقة وأيّ إنسان مرّ في حياته.

كما لفتت التّقي، إلى أنّ والدتها تأثّرت بعمق بتلك التّصريحات وأنّ وقعها انسحب أيضًا على العائلة بأكملها.

وأضافت أنّ والدها الحاليّ رباح التّقي، كان الدّاعم والسّند الّذي ساعد والدتها على تخطّي ما أسمته تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إذ أجمع عدد كبير من المتابعين على حقّها بالرّدّ خصوصًا أنّ دريد لحّام وصف زواجه من صباح الجزائري بالنّزوة في أكثر من لقاء تلفزيونيّ مؤخّرًا.

تجدر الإشارة إلى أنّ صباح الجزائري، تزوّجت من دريد لحّام في عام ١٩٧٧، إذ قيل في ذلك الوقت أنّ زواجهما لم يدم لأكثر من شهرين لأن دريد، أراد أن ينقذ زواجه الأول ويحافظ على أسرته.

بعدها ارتبطت “الجزائري” برجل الأعمال اللبنانيّ رباح التّقي وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم رشا وكرم وترف.