اليابان ترحب بقرار ترامب خفض الرسوم الجمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - رحب رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً لخفض الرسوم الجمركية على السيارات وغيرها من الصادرات اليابانية للسوق الأميركية ووصفها بأنها خطوة تواجه حالة الغموض في مجال الصناعات الرئيسية.

وجرى الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية إلى 15%، من نسبة 25% التي اتفق عليها الجانبان في 22 يوليو الماضي.

وقال إيشيبا اليوم الجمعة، "كانت مفاوضات الرسوم الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة أولوية قصوى للحكومة وبذلنا قصارى جهدنا للتوصل لاتفاق بأفضل طريقة ممكنة في أقرب وقت ممكن".