المملكة تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 64.605
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 64.605 شهداء، و163.319 جريحًا بينهم أطفال ونساء وعائلات...
رئيس الإمارات يصل إلى الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه
وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرياض.وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن...
مجلس دفاع وطني إيراني تحسبا للحرب
أعلنت إيران رسميا تأسيس «مجلس الدفاع الوطني» كجزء من إعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في سياق استعدادات طهران المتصاعدة...
السودان يعلن احتواء الكوليرا في الخرطوم
أعلن وكيل وزارة الصحة السودانية، هيثم إبراهيم، أنه تم احتواء وباء الكوليرا في العاصمة الخرطوم، وأن نسبة الوفيات صفر.في حين قال...
الوسطاء في إسبانيا يسابقون الزمن لوقف الحرب في غزة
يسابق الوسطاء الزمن من أجل الوصول إلى حل نهائي لإيقاف الحرب في غزة وتحرير جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس قبل أن تشرع الحكومة...
تحذير أممي من المجاعة وسوء التغذية في الفاشر
شددت مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إديم وسورنو، على ضرورة الحصول على هدنة كافية لمساعدة الفرق...
رفض عربي وعالمي لخطة إسرائيل بالاستيلاء على غزة
أثارت خطة إسرائيل للسيطرة الكاملة على مدينة غزة مخاوف دولية عاجلة بشأن مصير المدنيين المحاصرين والرهائن الإسرائيليين، وسط تحذيرات...
