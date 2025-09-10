الجمعية العامة للأمم المتحدة تفتتح أعمال دورتها الـ 80

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء في مقرها الرئيسي في نيويورك، دورتها الثمانين الاعتيادية، وذلك بحضور سفراء وممثلي 193 دولة عضو في المنظمة الدولية.

وسلطت أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة، في خطابها الافتتاحي للجلسة، الضوء على أبرز القضايا الساخنة التي يمر بها العالم، داعية المجتمع الدولي إلى عدم الاستسلام إزاء ما يدور في العالم من أحداث مؤسفة، بما في ذلك أطفال غزة الذين يتضورون جوعًا أمام أعين آبائهم، وحرمان الفتيات في العديد من مناطق العالم من الدراسة وعيش طفولتهن الطبيعية، واستمرار معاناة 808 ملايين إنسان من الفقر المدقع، وغيرها من القضايا الإنسانية والبيئية، متسائلة عن ماهية الدور الحالي للأمم المتحدة التي أُنشئت لإنقاذ البشرية من الجحيم في ظل انتشار الصراعات، واحتراق الكوكب، وانتهاك حقوق الإنسان.

وشددت على حاجة العالم لمنظمة الأمم المتحدة بوصفها الوحيدة القادرة على جمع كل دول العالم، والعمل على نطاق عالمي حقيقي وتتمتع بشرعية سياسية عالمية وسلطة أخلاقية.

وأعطت أمثلة على ذلك حصول 26 مليون طفل على التعليم جراء الجهود التي تبذلها اليونيسيف، وحصول 125 مليون شخص للمساعدات الغذائية المنقذة للحياة، بفضل جهود برنامج الغذاء العالمي، إضافة لحصول أكثر من 62 مليون شخص على مساعدات أساسية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، واستفادة 70 مليون شخص من خدمات الصحة النفسية المقدمة من منظمة الصحة العالمية، وأيضا وصول ما يقرب من 5 مليارات مسافر جواً، بسلام إلى وجهاتهم بسبب جهود منظمة الطيران المدني الدولي، مؤكدة في هذا الصدد على عدم قدرة أكبر اقتصادات العالم على التعامل مع كل شيء بمفردها.

واعتبرت بيربوك، الدورة الـ 80 دورة غير عادية في وقت يقف فيه العالم عند مفترق طرق، بينما تتعرض فيه الأمم المتحدة لضغوط مالية وسياسية، مشددة على الحاجة إلى تنشيط المنظمة وتعزيزها وجعلها ملائمة للقرن الحادي والعشرين، لتمكينها من تحقيق أهدافها الأساسية في مجالات السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، للثمانين عامًا القادمة.

واستعرضت رئيسة الجمعية أولويات رئاستها للدورة 80 للجمعية العامة، بما في ذلك التركيز على جوهر ولاياتها والوفاء بالتزاماتها المتعلقة ببنود جدول أعمالها، بما في ذلك البند المتصل باختيار الأمين العام القادم للمنظمة الدولية.

كما أعلنت التزامها بخدمة كل دولةٍ من الدول الأعضاء الـ 193 في هذه المنظمة على قدم المساواة، وفي إطار من الحيادية وبناء الجسور، عملا ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اختتمت صباح أمس جلستها الرسمية الأخيرة لدورتها الاعتيادية 79، وذلك بحضور أنطونيو غوتيريش، الأمين العام، والممثلين الدائمين لنحو 93 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وشكر غوتيريش، فليمون يانغ، رئيس الجمعية العامة المنتهية ولايته، في بيانه أمام هذه الجلسة، لانتهاجه الحكمة والمهارة والرؤية الثاقبة أثناء رئاسته، كما ألقى الضوء على أبرز التحديات التي شهدها العالم خلال فترة انعقاد دورة الجمعية المنتهية، لافتا إلى المناقشات التي خاضتها الجمعية للوصول لحلول مشتركة لمعالجة هذه التحديات.

كما تم خلال الجلسة تنظيم مراسم أداء رئيسة الدورة 80 للجمعية العامة أنالينا بيربوك، القسم على الميثاق الأصلي للأمم المتحدة الذي وقعته الدول الأعضاء عام 1945، معلنة التزامها بتنفيذ المهام الموكلة إليها بما يخدم مصلحة الأمم المتحدة.

وتعد أنالينا بيربوك خامس امرأة تتولى منصب رئيس الجمعية العامة، على مدى تاريخ الأمم المتحدة الممتد منذ تأسيسها لـ 80 عاما.