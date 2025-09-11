قطر : نبحث مع الشركاء في المنطقة الرد على هجوم إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن اليوم الأربعاء 10 أيلول 2025 ، إن قطر تبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي على الدوحة أمس الثلاثاء.

وأضاف أن هناك خططا جارية لعقد قمة عربية إسلامية في الدوحة قريبا بخصوص هذه المناقشات، دون تحديد موعد.

وتابع بقوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يُقدم للعدالة، مؤكداً أنه “مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية” بسبب انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي.

وانتقد الشيخ محمد تهديدات نتنياهو لدول المنطقة قائلاً: “نتنياهو يهدد دولاً لم تشكل له أي تهديد، وهو يحاول تقديم محاضرات قانونية في الوقت الذي ينتهك فيه القوانين الدولية”.

وأوضح أن الغارة الإسرائيلية على الدوحة “قضت على أي أمل” للأسرى المتبقين في غزة .

وأضاف: “لا نقبل تهديدات نتنياهو، فهو المسؤول عن تجويع سكان غزة وارتكاب انتهاكات صارخة بحق المدنيين”.

وقال، إن نتنياهو، كان يضيع وقتنا بشأن الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة، ولم يكن جدياً.

وأضاف "لا أجد كلمات للتعبير عن مدى غضبنا من الهجوم الذي كان إرهاب دولة".

وتابع "سيكون هناك رد من المنطقة، وهذا ما يجري بحثه مع الشركاء الإقليميين"، مردفًا "نأمل أن يكون رد المنطقة حقيقياً من أجل وقف بلطجة إسرائيل".

وطالب رئيس وزراء قطر، بضرورة تقديم نتنياهو إلى العدالة، لافتًا إلى أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : وكالات