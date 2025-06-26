شكرا لقرائتكم خبر عن أفقده 5 كجم من وزنه... ما هو مرض كيليان مبابي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خسر نادي ريال مدريد خدمات نجمه الفرنسي كيليان مبابي في أول مباراتين له بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، بسبب إصابته بمرض.

نُقل مبابي إلى المستشفى الأسبوع الماضي إثر إصابته بالتهاب المعدة والأمعاء، ما أدى إلى غيابه عن المباريات الافتتاحية للفريق في المونديال. وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذا المرض سبب فقدانه 5 كيلوغرامات من وزنه، ما جعله في حالة صحية غير جيدة خلال تدريبات الفريق قبل المواجهة المقبلة ضد سالزبورج يوم الجمعة.

وبحسب موقع "Cleveland Clinic"، يُعرف التهاب المعدة والأمعاء بأنه تهيج يصيب المعدة والأمعاء نتيجة لعدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، أو حتى بسبب تناول مواد كيميائية بالخطأ.

أعراض التهاب المعدة والأمعاء

الإسهال

الغثيان

القيء

فقدان الشهية

ألم وتشنج في البطن

الحمى

القشعريرة

التعب الشديد

آلام الجسم

مدة المرض

عادةً ما يستمر التهاب المعدة والأمعاء بين يوم إلى يومين.

هل هو مرض معدي؟

المرض يصبح معديًا إذا كان ناتجًا عن عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، ولكنه لا يكون معديًا إذا كان ناتجًا عن مواد كيميائية.

طرق انتقال العدوى

تناول الطعام أو الماء الملوث

ملامسة الشخص المصاب أو الأسطح التي لمسها

ملامسة براز المصاب

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

كبار السن (فوق 65 عامًا)

الأطفال دون 6 سنوات

الأشخاص الذين يستهلكون اللحوم النيئة أو غير المطهوة جيدًا

أصحاب المناعة الضعيفة

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة

هل يعتبر التهاب المعدة والأمعاء خطرًا؟

في الحالات الحادة، قد يؤدي المرض إلى الجفاف بسبب الإسهال أو القيء المتكرر. وإذا استمر لفترة طويلة، فقد يتسبب في تلف المعدة والأمعاء.

كيفية تشخيص المرض وعلاجه

بعد التقييم الأولي، قد يطلب الطبيب بعض الفحوصات مثل تحليل البراز أو الدم. وعادةً لا يحتاج المرض إلى علاج خاص، حيث يزول من تلقاء نفسه. ولكن يمكن اتباع بعض الإرشادات مثل الراحة التامة، شرب السوائل بكثرة، وتناول أطعمة خفيفة وسهلة الهضم. في حالات معينة قد يحتاج المرضى إلى العلاج بالسوائل الوريدية، التغذية الوريدية، أو أدوية مضادة للغثيان والإسهال.