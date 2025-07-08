شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يحذرون: أدوية شائعة قد تتحول إلى خطر أثناء السفر بالطائرة والان مع التفاصيل

مع انطلاق موسم العطلات الصيفية، حذّر أطباء من تناول بعض الأدوية خلال الرحلات الجوية، مؤكدين أن ظروف الطيران قد تؤدي إلى تفاعلات غير متوقعة في جسم الإنسان، وتضاعف من الآثار الجانبية لبعض العقاقير، حتى تلك الموصوفة طبيًا.

وبحسب ما نقله موقع "النهار" عن منصة Medisite الصحية، فإن التغيرات الفيزيائية التي تطرأ على الجسم داخل الطائرة مثل انخفاض الضغط الجوي، وانخفاض نسبة الأوكسجين، وتراجع الرطوبة، إضافة إلى الجلوس الطويل والتوتر وقلة النوم، كلها عوامل تؤثر على طريقة امتصاص الأدوية وتفاعل الجسم معها، وقد تجعل تأثيرها أقوى أو أكثر خطورة.

وينبه الأطباء إلى أن أكثر الفئات عرضة للخطر هم الأشخاص الذين يتناولون أدوية للمرة الأولى، أو من خضعوا لجراحة حديثة، أو يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أو القلب أو الأذن والجيوب الأنفية، إذ قد تتفاقم حالاتهم بسبب ظروف الطيران.

وينصح المختصون بعدم تجربة أي دواء جديد قبل السفر مباشرة، بل يجب تناوله قبل 48 ساعة من موعد الرحلة على الأقل لمراقبة أي تأثير غير معتاد. كما يشددون على ضرورة الاحتفاظ بكافة الأدوية الضرورية في حقيبة اليد داخل الطائرة وعدم وضعها في الأمتعة المشحونة.

ومن بين الأدوية التي يجب الحذر من تناولها أثناء الطيران، تلك التي تؤثر على الجهاز العصبي أو التنفسي أو الدورة الدموية، ومنها الأدوية المنوّمة والمهدئة والمضادة للاحتقان، إذ قد تسبب النعاس المفرط، انخفاض الوعي، أو حتى اضطرابات في الضغط والتنفس، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية مفاجئة على ارتفاعات عالية.

وتلفت التوصيات الطبية إلى أهمية شرب كميات كافية من الماء أثناء الرحلات الجوية لتفادي الجفاف، لأن نقص السوائل قد يزيد من حدة التفاعلات الجانبية لبعض الأدوية ويجعل الجسم أكثر حساسية تجاهها.

ويختتم الأطباء تحذيراتهم بالتأكيد على أن الوقاية تبدأ من الوعي، وأن استشارة الطبيب قبل السفر تظل أفضل إجراء لتجنب أي مضاعفات صحية غير متوقعة في الأجواء.