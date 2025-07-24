شكرا لقرائتكم خبر عن بينها النجم ودادية...البنك المركزي اليمني يوقف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة "اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة العاملة في السوق المحلية، بينها شبكة "النجم" و"يمن إكسبرس" و "دادية"، وذلك استنادًا إلى تقارير رقابية وميدانية رصدت مخالفات جسيمة في أعمالها.

جاء القرار الذي حمل الرقم (7) لسنة 2025، بناءً على الصلاحيات القانونية المخولة لمحافظ البنك بموجب قوانين البنك المركزي وأعمال الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح البنك في نص القرار الذي طالعه "المشهد اليمني"، أن الإيقاف جاء بناءً على تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتنظيم النشاط المالي.

وشمل قرار الإيقاف الكيانات التالية:

شركة رشاد بحير للصرافة (شبكة النجم)

شركة العيدروس للصرافة (شبكة يمن إكسبرس)

شركة داديه أونلاين للصرافة

منشأة أبو جلال للصرافة

منشأة الفرسان للصرافة

منشأة أبو ناصر العامري للصرافة

منشأة بن الحجش للصرافة

منشأة الجعفري للصرافة

منشأة اليمامة للصرافة

منشأة المنصوب للصرافة

منشأة صادق تنيكه للصرافة

منشأة الشرعبي توب للصرافة

منشأة بن عوير للصرافة

وأكد القرار أن التراخيص أُوقفت اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع مطالبة جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذه وإبلاغ الأطراف المعنية.