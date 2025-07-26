شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق حاد على قرارات الإنتقالي الأخيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي ماجد الكلدي على قرارات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الأخيرة التي قال إنها ضمن هيكلة المجلس .

وقال الكلدي أن الهيكلة تعني تغيير الجلد وليس أبعاد شخص من مكان ووضعه في مكان آخر.

مشيراً إلى أن مايحدث ضحك على الدقون واستنقاص بعقول الناس .

اوضح انه يخشى أن تتم الهيكلة في القطاع العسكري والأمني على ذات السياق ويتم أبعاد من تجاوزوا بحق الناس من مكانهم الحالي إلى مكان آخر وان حدثت هذه المسرحية بالتأكيد نحن أمام مهزلة بكل ماتعنيه الكلمة من معنى .



وأشار إلى أن ماحصل هو شبيه بلعبة الشطرنج بما معناه تغيير وليس إعفاء.