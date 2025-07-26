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النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نيابات الأسرة حول الولاية على المال

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  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نيابات الأسرة حول الولاية على المال 1/7
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نيابات الأسرة حول الولاية على المال 2/7
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نيابات الأسرة حول الولاية على المال 3/7
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نيابات الأسرة حول الولاية على المال 4/7
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نيابات الأسرة حول الولاية على المال 5/7
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نيابات الأسرة حول الولاية على المال 6/7
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نيابات الأسرة حول الولاية على المال 7/7

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

السبت، 26 يوليو 2025 03:50 م

انطلاقًا من حرص النيابة العامة على تنمية المهارات العملية والتطبيقية لأعضائها، وتعزيز التخصص في مجالات العمل النيابي، نظمت إدارة التفتيش القضائي دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة، خلال الفترة من العشرين وحتى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، تحت عنوان: "تنمية المهارات العملية في مجال الولاية على المال"، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.

وقد هدفت الدورة إلى تطوير الأداء القضائي لأعضاء النيابة المختصين بقضايا الأسرة، من خلال تناول الجوانب القانونية والعملية المتصلة باختصاص نيابات الأسرة في مسائل الولاية على المال، وصياغة التأشيرات القانونية، وتحقيق القضايا ذات الصلة، وأساليب تحرير مذكرات الرأي، واستعراض الأخطاء الشائعة والمشكلات العملية اليومية وسُبل تفاديها، وتحديد أدوار المعاونين وآليات الرقابة على أدائهم، فضلًا عن تنفيذ تدريبات تطبيقية وعملية.

حاضر في الدورة نخبة من المستشارين ورؤساء النيابة المتخصصين في شؤون الأسرة، مما أضفى عليها طابعًا عمليًّا مميزًا، وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين ورفع كفاءتهم المهنية.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص النيابة العامة على إعداد كوادر قضائية قادرة على التعامل بكفاءة مع قضايا الأسرة، بما يحقق العدالة الناجزة، ويُعزز الثقة المجتمعية في دورها في صون الحقوق الأسرية والمالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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