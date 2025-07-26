شكرا لقرائتكم خبر عن وجه لها اتهامات خطيرة...عبدالملك الحوثي يهدد "تركيا" بإجراءات عسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لوّح زعيم مليشيات الحوثي التابعة لإيران في اليمن، عبدالملك الحوثي، بإجراءات تصعيدية قد تطال دولة إسلامية وصفها بأنها "في صدارة الداعمين الإعلاميين لفلسطين"، لكنها في الواقع - بحسب وصفه - "تعمل على دعم إسرائيل عبر زيادة التبادل التجاري معها بعد إغلاق مضيق باب المندب".

وفي خطاب متلفز بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة مساء الخميس، ألمح الحوثي إلى أن تلك الدولة - والتي لم يسمها صراحة، لكن مصادر ووسائل إعلام حوثية قالت إنه يشير بوضوح إلى تركيا - تحاول تعويض تل أبيب عن تبعات ما وصفه بـ"الحصار البحري الذي تفرضه جماعته على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر".

وقال الحوثي إن جماعته "تدرس خيارات تصعيدية إضافية ضد إسرائيل نصرة لقطاع غزة"، مضيفًا أن الحظر البحري على الملاحة الإسرائيلية لا يزال قائمًا، وأن "ميناء أم الرشراش (إيلات) عاد إلى الإغلاق التام".

ولم يصدر أي تعليق تركي رسمي تجاه تصريحات عبدالملك الحوثي حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

ومؤخرا تصاعد الهجوم الإعلامي الحوثي على تركيا التي كانت داعما رئيسيا لسوريا الجديدة، على حساب نفوذ ومصالح إيران ومليشياتها.