شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:الجيش يحذر المواطنين: هذه الطرقات باتت ساحة حرب مفتوحة.. لا تسلكوها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّر مصدر عسكري مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية، اليوم، كافة المواطنين والمسافرين من استخدام الطرق الصحراوية الرابطة بين محافظات الجوف ومأرب وحضرموت، مؤكدًا أنها أصبحت مناطق عمليات عسكرية مفتوحة، تخوض فيها قوات الجيش والأمن معارك ضد الإرهاب وعصابات التهريب والتخريب.



وأوضح المصدر في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن القوات العسكرية تنفذ عمليات نوعية في عمق الصحاري الممتدة بين تلك المحافظات، وأن أي تحركات غير مرصودة أو خارجة عن الطرق الرسمية قد تعرّض أصحابها للخطر أو للمساءلة القانونية.



وأكد أن تلك المناطق ليست فقط محفوفة بالمخاطر الأمنية، بل تشهد تحركات عسكرية متواصلة، مشددًا على أن "سلامة المواطنين أولوية قصوى، ولن تتهاون القوات مع أي تحركات مجهولة في نطاق العمليات."



وجددت وزارة الدفاع دعوتها للجميع، وخصوصًا سائقي المركبات والشاحنات والمسافرين، بالالتزام الصارم بالطرق الرسمية المعتمدة، وتجنّب المرور عبر الخطوط الصحراوية أو الطرق الفرعية، لما تشكّله من تهديد مباشر على حياتهم وسط الأوضاع الميدانية الحالية.