شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جنوني بأسعار هذه الفاكهة بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في انعكاس جديد لتدهور الوضع الاقتصادي في اليمن، شهدت أسعار فاكهة الكيوي المصري ارتفاعاً جنونياً في سوق الشيخ عثمان بمدينة عدن، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 14000 ريال يمني.

وأعرب مواطنون عن صدمتهم من هذا السعر الفلكي، الذي يجعل الفاكهة الكمالية بعيدة المنال عن غالبية السكان. وفي تعليق لأحد المواطنين، أكد أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الصاروخي هو الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك الفواكه، ليضيف عبئاً جديداً على كاهل الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من تدهور مستويات المعيشة وتآكل القدرة الشرائية بفعل الأزمة الاقتصادية والنزاع المستمر.