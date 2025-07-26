شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم تأشيرات العمرة في اليمن بعد التخفيض"تعرف على التعديل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الجهات المعنية في اليمن اليوم عن إعادة تفعيل إصدار تأشيرات العمرة للوكالات، مع تخفيض طفيف في قيمتها. الرسوم الجديدة تراجعت إلى 800 ريال سعودي مقارنة بالسعر السابق البالغ 1300 ريال، مما يخفف من العبء المالي على اليمنيين الراغبين في أداء العمرة.

جاء هذا التعديل في الرسوم بعد زيادة حادة شهدتها تكاليف التأشيرات مؤخراً، والتي أثارت استياءً بين سكان عدن. بينما تواجه الأُسر اليمنية أزمة اقتصادية حادة، زاد من تعقيد الأمر الإجراءات المتشددة ونظام "الكوتا" الذي يقيد أعداد المعتمرين.

على الرغم من هذا الخفض، فإن الدعوات تتواصل للسعودية لتسهيل شروط العمرة وإعادة النظر في سياسات العدد المحدد سنوياً. العمرة تمثل رغبة روحانية قوية لليمنيين، ولذلك فإن تخفيف القيود وتبسيط الإجراءات يرى كخطوة إيجابية في ظل الظروف الحالية.