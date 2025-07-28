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عدن - ياسمين التهامي - احتجاجات غاضبة تشل المكلا تنديدًا بانهيار الكهرباء وتدهور الخدمات

شهدت مدينة المكلا اليوم، الإثنين، موجة من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة شارك فيها عشرات المواطنين، وذلك تنديدًا بالانهيار المتواصل في قطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الأساسية، في ظل ما وصفه المحتجون بـ "الصمت الرسمي" من الجهات المعنية.

أقدم المحتجون على قطع عدد من الشوارع الحيوية وإشعال الإطارات، تعبيرًا عن استيائهم من الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي التي تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ما فاقم من معاناة السكان، خاصة في الأحياء المكتظة.

ردد المحتجون شعارات تطالب بـ وقف معاناة المواطنين، وحمّلوا السلطة المحلية مسؤولية تدهور الوضع الخدمي، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة.

أكد عدد من الأهالي أن أزمة الكهرباء باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المعيشي، مشيرين إلى أن الانقطاعات تصل إلى أكثر من 14 ساعة يوميًا، دون وجود بدائل أو تحركات جادة من قبل الجهات المعنية.

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل حالة من التذمر والغضب الشعبي المتصاعد، ما يضع السلطات أمام اختبار جاد للاستجابة لمطالب المواطنين وتفادي أي تصعيد قادم.