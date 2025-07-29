شكرا لقرائتكم خبر عن اخر مستجدات الشيخ محمد بن احمد الزايدي المعتقل في سجون الحكومة اليمنية بمحافظة المهرة واطلاقه اليوم حسب هذا الاتفاق الذي اورده مصدر موثوق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناشط الإعلامي راشد معروف بانه سيتم الافراج اليوم عن الشيخ محمد بن احمد الزايدي المعتقل في سجون الحكومة اليمنية بمحافظة المهرة .

واكد معروف انه سيتم الإفراج عنه ليسافر للعلاج وسيبقى أبن أخيه رهن الإعتقال حتى يعود الزايدي لإستكمال الإجراءات القانونية في المحكمة واذا ثبت عليه أي تهمه سيتم محاكمته بالنظام والقانون، واذا لم يثبت عليه أي تهمة، يتم إخلاء سبيله.

وقال معروف حسب ما اكده له مصدر موثوق حسب قوله ان هذا هو الاتفاق الذي حصل بين الجهات المختصة والوساطة القبلية وقال الموضوع إنساني وبحكم أن الزايدي يعاني من مرض خطير يتطلب العلاج في الخارج ولا يوجد علاج مناسب في اليمن.