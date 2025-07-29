شكرا لقرائتكم خبر عن جنوبي اليمن...انتحار شاب وفتاة بطريقة مرعبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة لحج (جنوبي اليمن)، خلال الساعات الماضية حالتي انتحار، راح ضحيتهما شاب وفتاة في كل من مديريتي طور الباحة والملاح، نتيجة معاناة نفسية حادة.

وقال الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، إن مستشفى ابن خلدون، بمديرية طور الباحة، استقبل جثة الشابة (ر، ع، م، ر)، البالغة من العمر 19 عامًا، والتي فارقت الحياة متأثرة بتناول مادة سامة.

وقال والد الفتاة (47 عامًا) ، إن ابنته أقدمت على شرب السم بإرادتها، مشيرًا إلى أنها كانت تعاني من حالة نفسية.

وفي واقعة منفصلة بمديرية الملاح، أفادت الاجهزة الأمنية بوصول جثة المواطن (ن، م، ع، م)، البالغ من العمر 38 عامًا، إلى مستشفى طور الباحة، بعد أن أقدم على شنق نفسه بواسطة شال داخل غرفة منزله، حيث ذكرت التحقيقات أن المتوفي كان يعاني من حالة نفسية صعبة.

وقد تم إيداع الجثتين في ثلاجة المستشفى، فيما تستمر الجهات المختصة في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.