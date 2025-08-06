شكرا لبحثكم عن خبر إلى مكتب السلطة المحلية، ومكتب النقل بمديرية الحوطة: اضبطوا المتلاعبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

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إلى مكتب السلطة المحلية،

ومكتب النقل بمديرية الحوطة

ومكتب الصناعة والتجارة – محافظة لحج،

تحية طيبة وبعد،

نحيطكم علمًا بأن حالات التلاعب بالأسعار لا تزال منتشرة بشكل واسع، دون وجود أي استجابة فعلية في أسعار خدمات المواصلات، حيث لم تُعلق حتى الآن أي تسعيرة موحدة في محلات وبقالات محافظة لحج.

كما أن نسبة التخفيض في الأسعار – إن وُجدت – لا تتجاوز 10%، وهو تخفيض طفيف جدًا، بل إن بعض التجار لم يُقدموا على أي تخفيض يُذكر، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار الصرف وأسعار الوقود مؤخرًا.

نرجو من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وفرض الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية ومنع الاحتكار أو التلاعب.

مع خالص التحية،

الصحفية: فاطمة باعباد

محافظة لحج