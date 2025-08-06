شكرا لبحثكم عن خبر أديب الشاطري: "الحضارم نموذج للنزاهة والقيادة.. وعلينا دعم رئيس الوزراء سالم بن بريك" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أشاد الدكتور أديب الشاطري في منشور له على موقع "فيسبوك" بالنزاهة والكفاءة التي يتحلى بها أبناء حضرموت ممن تقلدوا مناصب قيادية في الداخل والخارج، مؤكدًا أن أغلبهم أثبتوا قدراتهم القيادية العالية وأمانتهم في مختلف المواقع التي شغلوها، مستثنيًا من ذلك – على حد وصفه – بعض "الحالات الشاذة التي لا يُعتد بها".

وأشار الشاطري إلى أن أبناء حضرموت في محافظة عدن يُعرفون بصدقهم وأمانتهم، وابتعادهم عن أي شبهات تتعلق بالفساد أو التعدي على حقوق الآخرين، سواء في قضايا الأراضي أو المال العام أو الخاص.

ودعا في منشوره إلى الوقوف إلى جانب رئيس الوزراء الحالي سالم بن بريك، مشيدًا بما وصفه بـ"النجاحات الملموسة في ملف الإصلاحات الاقتصادية"، والتي قال إنها بدأت تنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، خاصة الفئات البسيطة.

وختم منشوره بالقول: "ما رجال إلا وراءه شعب عظيم مثلكم.. عظيم أنت يا بو حضرم".