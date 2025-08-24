شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع يعثر على جثة شاب بعد توقف المطر (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عُثر على الشاب ريان عبدالكريم أحمد يحيى، من أبناء قرية الشخص في عزلة الأشعوب بمديرية مذيخرة – محافظة إب، مقتولًا في إحدى المزارع بالمنطقة.

وقالت مصادر محلية إن أحد المزارعين عثر على جثة الشاب عقب توقف هطول الأمطار، ليتم إبلاغ الأهالي والأجهزة الأمنية التي هرعت إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادثة.

وقام اصدقاء ريان باستدعائه من منزله وقبل ان يتم قتله ورميه في المزرعة

وأثارت الواقعة حالة من الصدمة والحزن بين سكان المنطقة الذين طالبوا بسرعة الكشف عن ملابسات الجريمة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

