شكاوى من ارتفاع أسعار تذاكر السفر في اليمن

عدن - ياسمين التهامي - يواجه المغتربون اليمنيون صعوبات متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار تفر الطيران والحافلات، مما يثقل كاهلهم ويزيد من معاناتهم.

وقد وصل سعر تذكرة الطيران من عدن إلى جدة إلى ما يعادل 1880 ريالاً سعودياً، بعد أن كان سعرها في السابق 1200 ريال.



أما بالنسبة لتذاكر الحافلات، فقد ارتفع سعرها من عدن إلى الرياض ليصل إلى 162 ألف قعيطي، مقارنةً بسعرها السابق البالغ 84 ألف قعيطي.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تدهور مستمر في قيمة العملة اليمنية، ما يضاعف من معاناة المغتربين الذين طالبوا بضرورة التدخل لوضع حد لهذا الارتفاع غير المبرر في أسعار تذاكر السفر.