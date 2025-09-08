شكرا لقرائتكم خبر عن أول محافظة تصرف راتب المعلمين والتربويين من إيراداتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير، بصرف راتب شهر واحد للمعلمين والتربويين العاملين في عموم المحافظة، من إيرادات السلطة المحلية، وذلك نظراً لتأخر صرف مرتباتهم من الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة مع تدشين العام الدراسي الجديد، للتخفيف من معاناة الكادر التعليمي الذي يواجه ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة بسبب استمرار أزمة الرواتب.

وعبّر المعلمين عن تقديرهم لهذه اللفتة من المحافظ عوض بن الوزير، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس اهتمام قيادة المحافظة بقطاع التعليم، وتمنحهم حافزاً لمواصلة أداء رسالتهم التربوية رغم التحديات.

ويُعدّ هذا القرار نادراً في الوقت الراهن، ويُظهر تحوّلاً ملموساً في أولويات الإدارة المحلية، حيث تضع التعليم وحقوق المعلمين على رأس جدول أعمالها، رغم التحديات المالية واللوجستية الجسيمة.

ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه غالبية الموظفين الحكوميين في اليمن من توقف أو تأخير في صرف رواتبهم لأكثر من ستة أشهر في بعض المناطق، ما أدى إلى تدهور الحالة المعيشية وتزايد معاناة آلاف الأسر.

وأشار مربون ومديرو مدارس في شبوة إلى أن صرف الراتب سيساهم بشكل مباشر في تحسين الحضور والانضباط، خصوصاً مع بدء العام الدراسي 2024/2025، حيث كان خشية كبيرة من تعطّل الدوام بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.