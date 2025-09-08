شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأهله لنهائي كأس الخليج.. الرئيس العليمي يوجه (رسالة) لمنتخب الشباب و(أمر) لوزير الشباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بوزير الشباب والرياضة نايف البكري، هنأه فيه بتأهل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الخليج في نسختها الأولى بعد فوزه على نظيره العماني بهدفين دون مقابل.

وأشاد فخامة الرئيس بالروح الرياضية، والأداء المشرف الذي ظهر به المنتخب الوطني، مثمناً جهود القائمين على إعداد وتجهيز المنتخب في وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد اليمني لكرة القدم.

كما أعرب فخامته باسمه وأعضاء المجلس والحكومة، عن عظيم شكره للجمهور اليمني في الداخل والخارج على مؤازرته للمنتخب الوطني لتحقيق هذا الانجاز الكروي الكبير الذي صنع فرحا شعبيا عارما، وأسعد جماهيره في كل مكان.

ووجه فخامة الرئيس، بتقديم كل الدعم اللازم للمنتخب الوطني للشباب، للحفاظ على مستواه المبهر، وتعزيز حظوظه للفوز باللقب الأول.

وقد حقق منتخبنا الوطني تحت 20 عاماً إنجازاً بالتأهل إلى نهائي كأس الخليج للشباب، بعد فوزه على عمان 2-0 في واهداف المنتخب الوطني المهاجم محمد البرواني الهدف الأول في الدقيقة 45، و زيد الجراش الهدف الثاني في الدقيقة 90+9.

وكما شهدت المباراة طرد لاعب عمان محمد يعقوب في الدقيقة 20، فيما تصدى الحارس العماني لركلة جزاء نفذها لاعب منتخبنا الوطني عادل عباس في الدقيقة 26.

يواجه منتخبنا الوطني في النهائي منتخب السعودية المستضيف، الذي تأهل بعد الفوز على العراق 2-1، في المباراة المقررة يوم الأربعاء المقبل.