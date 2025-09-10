شكرا لقرائتكم خبر عن داخل باصات الأجرة...شرطة العاصمة عدن تُطيح بزعيم عصابة متخصصة في سرقة الركاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت شرطة محافظة العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على زعيم عصابة إجرامية متخصصة في سرقة ونشل المواطنين داخل مركبات الأجرة العامة، في عملية أمنية محكمة نتجت عن متابعة دقيقة وتحريات موسعة.

وأفاد مصدر أمني رفيع أن قوات الأمن نجحت في ضبط المتهم الرئيسي، الذي يُعد من أخطر المطلوبين أمنيًا في قضايا النشل والسرقة، متلبسًا أثناء محاولته سرقة أحد المواطنين على متن إحدى حافلات النقل الداخلي في مديرية صيرة.

وأوضح المصدر أن العصابة كانت تُمارس نشاطها الإجرامي عبر خطة منظمة تعتمد على التمويه والخداع، حيث يقوم أحد أفراد العصابة بالتمويه على الركاب بادعاء معاناته من نوبة سعال حادة أو مرض مفاجئ، ما يدفع الضحايا إلى الاقتراب منه أو التفاعل معه تضامنًا، في حين يستغل باقي أفراد العصابة اللحظة للانقضاض على مقتنيات الركاب، خصوصًا الهواتف المحمولة والمحافظ، بطريقة خاطفة ومحسوبة.

وأشار إلى أن التحريات التي أجرتها إدارة البحث الجنائي في شرطة عدن كشفت عن نشاط هذه العصابة على مدى الأسابيع الماضية، حيث رُصدت عدة بلاغات من مواطنين تعرضوا للسرقة داخل باصات الأجرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الجهود ونصب كمائن متحركة في الشوارع الرئيسية ومحطات النقل.

وأكد المصدر أن القبض على زعيم العصابة يُعد ضربة أمنية موجعة لشبكة إجرامية كانت تُسبب إرباكًا في الحركة اليومية للمواطنين، وترفع من مستوى القلق العام، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع المتهم، تمهيدًا لتقديمه للجهات القضائية المختصة، مع استمرار عمليات البحث عن باقي عناصر الشبكة الذين يُشتبه بتورطهم في سلسلة جرائم مشابهة.

ودعا المصدر المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء تنقلهم في وسائل النقل العامة، وعدم التهاون في الإبلاغ الفوري عن أي محاولة مشبوهة، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ماضية في تطهير الشارع من العناصر الإجرامية وضمان سلامة المواطنين.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود مكثفة تبذلها شرطة عدن لتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تقليص معدلات الجريمة، واستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية.