شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أبناء مخلاف يحتشدون أمام منزل حمود المخلافي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتشد العشرات من أبناء مخلاف، الآن، في حي الروضة بمدينة تعز أمام منزل القيادي الإخواني حمود المخلافي، وذلك عقب منع بالقوة حملة أمنية من تنفيذ أمر القبض بحق المتهم الرئيس في جريمة اغتيال المسؤولة إفتهان المشهري.

وأفادت مصادر محلية أن الحملة الأمنية كانت قد توجهت لتنفيذ أوامر النيابة بضبط الجاني، غير أن مسلحين تابعين للمخلافي اعترضوا طريقها ومنعوها من أداء مهمتها، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الشعبية.

